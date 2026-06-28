Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Hilmi Yılmaz idaresindeki 06 DVE 559 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durabildi.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hilmi Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. 41 yaşındaki Yılmaz, hastaneye kaldırıldığı esnada yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası bulvarda trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, takla atan araç yoldan kaldırıldı. Emniyet güçleri, sürücü Hilmi Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.