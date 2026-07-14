Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yuvaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahta paletlerin depolandığı otluk alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle paletlerin bulunduğu alana yayılan alevlere müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, acil sağlık ekipleri de olası bir yaralanma ihtimaline karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun ve titiz çalışması neticesinde yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.