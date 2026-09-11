Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı.

Yangın alanına giden yollar kesildi.





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