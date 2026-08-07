Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kentin çeşitli cadde ve işletme önlerinde değnekçilik ile korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden haksız kazanç sağlayan şahısları tespit etti. 10 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. EMNİYETTEN YASA DIŞI ÜCRET UYARISI Operasyonun ardından açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yol kenarlarında "park parası" adı altında ücret talep edilmesinin yasa dışı olduğunu hatırlattı. Emniyet yetkilileri, bu tür korsan otoparkçılarla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden durumu kolluk kuvvetlerine ihbar etmelerini istedi.

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