Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in avukatı eşliğinde verdiği ek ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkındaki dosyayı Ankara'ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlığı başladı.

BÖCEK'TEN MİLYON EUROLUK İDDİA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında avukatı eşliğinde ek ifade veren tutuklu başkan Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde dönemin genel başkanı Özgür Özel ve ekibi tarafından kendisinden para talep edildiğini ileri sürdü. Adaylığının bilerek 20 gün bekletildiğini ve Özgür Özel'in Ankara'daki toplantıda "Genel merkezin maddi manevi talepleri olabilir" diyerek şifreli bir talimat verdiğini öne süren Böcek'in para trafiği hakkındaki iddiaları da şöyle oldu:

Veli Ağbaba'ya 1 Milyon Euro: Özel'in talimatı ve Ağbaba'nın araması üzerine, oğlum Mustafa Gökhan Böcek genel merkeze giderek 1 milyon Euro'yu elden teslim etti.

Manisa'da 950 Bin Euro: Özel'in memleketi Manisa'daki seçim kampanyası için özel talimat aldım. Makam aracıyla Manisa'ya gidip 950 bin Euro dolu çantayı bizzat Ferdi Zeyrek'in masasına bıraktım.

Cam Piramit'te 200 Bin Dolar: 24 Şubat'taki aday tanıtım lansmanında Ağbaba'nın talebiyle Özgür Özel'e 200 bin Dolar elden ödeme yaptım.

DÜN DE UŞAK BAŞKANI EK İFADE VERDİ

Böcek'in bu ifadeleri, gözleri bir gün önce savcılığa giden eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a çevirdi. 38. Olağan Kurultay soruşturmasında "etkin pişmanlık" yasasından yararlanan Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'e oy vermeleri için bazı delegelerin "yakınlarını belediyelerde işe aldırma" vaadiyle ikna edildiğini ileri sürmüş, savcılıktan SGK kayıtlarının incelenmesini talep etmişti.

'DİĞER TÜM PARTİLERDE OLDUĞU GİBİ' DETAYI

Muhittin Böcek'in ifadesinin satır aralarında yer alan savunma cümleleri de dikkat çekti. Böcek, dağıttığı milyonlarca Euro'nun kaynağını açıklarken, "Adaylık parası ve seçim masraflarında kullanılan paralar, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi, gönüllüler ve destekçilerim tarafından karşılanmıştır" dedi.

ÖZEL VE 3 VEKİLİN DOSYASI ANKARA'DA

CHP'nin son seçilmiş Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım' a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel' in Özkan Yalım' dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, hts/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisininin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş' ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir."