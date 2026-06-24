Zirveye katılacak liderler için başkentte geniş kapsamlı hazırlıklar sürerken, bazı kamusal alanlarda geçici düzenlemelere gidileceği iddia edildi.

PARKLAR VATANDAŞA KAPANACAK

Buna göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu yapabilmesi amacıyla Botanik Parkı, Dikmen Vadisi ve Eymir Gölü gibi bazı yeşil alanların belirli saatlerde vatandaşların kullanımına kapatılabileceği öne sürüldü.

GECEKONDULARA PANELLİ "GÖRÜNTÜ" SANSÜRÜ

Kentteki müdahaleler kısıtlamalarla sınırlı kalmıyor. Zirve heyetlerinin geçiş yapacağı güzergâhlarda acil peyzaj ve asfalt çalışmaları yürütülürken, yol üstünde bulunan bazı gecekonduların önü "görüntü kirliliği" muamelesi gösterilerek plakalarla ve panellerle kapatıldı.

Yaklaşık 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen zirve kapsamında başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda otel ve konaklama alanının da heyetlere tahsis edildiği bildirildi. ABD heyetinin programı kapsamında Donald Trump için de özel düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, alınan önlemler bazı siyasi çevreler ve vatandaşlar tarafından eleştirilirken, yetkililer söz konusu düzenlemelerin “güvenlik ve devlet protokolü gereği” olduğunu savundu.