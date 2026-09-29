Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 26 Eylül günü Optimum AVM önü Sincan istikametinde seyreden diğer sürücüler, tehlikeli anlara tanıklık etti.

MAKAS ATTI, KAZA YAPIP KAÇTI

Trafikte yüksek hızla ve ardı ardına makas atarak ilerleyen E.E.Ş. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette ilerleyen başka bir araca çarptı. Yaralanmaya ve maddi hasara yol açan kazanın ardından E.E.Ş., aracını durdurmayarak olay yerinden hızla kaçtı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera kayıtlarından kimliği ve plakası tespit edilen E.E.Ş. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasında sürücünün ehliyetinin dahi bulunmadığı belirlendi.

REKOR CEZA VE ADLİ İŞLEM

Trafik magandasına 'makas atmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kaza yerini terk etmek' maddelerinden toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

Ayrıca E.E.Ş. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179'uncu maddesi gereğince "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.