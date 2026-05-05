EGO Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, hatta izinsiz giriş olduğu ve bu nedenle seferlerin Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak devam edeceği belirtildi. Seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin ise duyuruda ayrıca bir bilgi paylaşılmadı.

EGO'DAN AÇIKLAMA

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız, MTA İstasyonu’nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle, işletimimiz Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürülecek ayrıca ilave otobüs seferleri ile desteklenecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.