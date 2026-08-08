Ankara'da servis minibüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 C 7320 plakalı servis minibüsünün sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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