Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen kritik toplantı öncesinde başkentte kapsamlı tedbirler uygulanmaya başlandı.

ANKARA'DA GÜVENLİK KALKANI OLUŞTURULUYOR

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, zirve boyunca Ankara hava sahası olası tehditlere karşı hava ve füze savunma sistemleriyle korunacak. Ayrıca stratejik bölgelerde insansız hava araçlarına karşı dron savar sistemleri konuşlandırılacak. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları da zirve süresince alarm durumunda bekletilecek.

40 BİNDEN FAZLA PERSONEL SAHADA OLACAK

Zirvenin düzenleneceği alanlar ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Liderlerin konvoy güzergahları başta olmak üzere kentin birçok noktasında yoğun denetimler gerçekleştirilecek. Organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için Ankara genelinde 40 bini aşkın emniyet ve güvenlik personelinin görev yapacağı belirtildi.