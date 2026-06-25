Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran ve 24 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 225 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından 135 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 135 kişiden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 129'u ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 103 kişi tutuklanırken 26 kişi de ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ARALARINDA AKADEMİSYEN, GAZETECİ VE GÖNÜLLÜLER VAR

Tutuklananlar arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer alıyor. Öte yandan tutuklananların arasında IŞİD ve DHKP-C üyeleri de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin kolluktaki işlemleri sürerken yarın adliyeye getirilmeleri bekleniyor.