Ankara Valiliği, zirve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı trafik tedbirleri alındığını duyurdu.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Buna göre 7 Temmuz saat 07.00’den 8 Temmuz saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok caddeleri ile bazı bağlantı yolları tamamen trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlarda park yasağı uygulanacak, araçlar çekilecek.

Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz’dan itibaren kademeli kapanmalar olacak. Yenimahalle’de çok sayıda sokak tamamen trafiğe kapatılırken, bazı yollar yalnızca konvoy geçişleri sırasında ulaşıma kapanacak. Benzer uygulamalar Çankaya ilçesinde de geçerli olacak; Yıldızevler, Kavaklıdere, Oğuzlar ve Söğütözü mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokak geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca devlet ve hükümet başkanlarının kullanacağı ana güzergahlarda da geçici trafik kesintileri uygulanacak. Ankara Çevre Yolu’nun belirli bölümleri, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı’nın bazı kesimleri, Mevlana ve Dumlupınar bulvarlarının belirli bölümleri ile Cinnah, Çankaya ve Kennedy caddeleri konvoy geçişleri sırasında ulaşıma kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Buna göre Mevlana Bulvarı yerine Turan Güneş ve Dikmen caddeleri, Anadolu Bulvarı yerine İvedik ve Serhat caddeleri, Atatürk Bulvarı yerine Necatibey ve Mithatpaşa caddeleri, Ankara Bulvarı yerine ise Fatih Sultan Mehmet ve Başkent bulvarları alternatif olarak kullanılabilecek. Detaylı yol bilgilerine ise İletişim Başkanlığı’nın harita sistemi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.