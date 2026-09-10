Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

SİBER TAKİP İLE TESPİT EDİLDİLER

Ekiplerin yürüttüğü sanal devriye ve teknik takip çalışmaları sonucunda, sosyal medya üzerinden aşırı sağcı, nasyonal sosyalist ve ırkçı şiddet unsurlarını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 7'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EVELERİNDEN NAZİ SEMBOLLERİ VE CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, ırksal şiddet ve aşırıcılık içeren materyaller ile tehlikeli araç gereçler ele geçirildi. Aramalarda:

1 adet kurusıkı tabanca,

1 adet havalı tüfek,

3 adet bıçak,

Irksal şiddette aşırıcılık ile ilgili semboller ve Nazi simgeleri,

Kuru kafa maskesi,

Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.