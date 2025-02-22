Ankara'nın Altındağ ilçesinde, "Necla Teyze" olarak bilinen Ülker Güleryüz’ün, sosyal medyada hedef gösterildikten sonra evinde çıkan yangında üç köpeğiyle birlikte hayatını kaybetmesinin ardından, hayvan hakları savunucuları harekete geçti.

"Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi", olayın ardından yaptığı basın açıklamasında ana akım medya ve sosyal medyada artan hayvan karşıtı söylemlere tepki göstererek, bu söylemlerin hayvan hakları savunucularının hedef gösterilmesine yol açtığını vurguladı.

"Hayvan Düşmanlığı Artıyor"

Altındağ ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ülker Güleryüz, mahallede "Necla Teyze" olarak tanınıyordu ve hayvanlara olan düşkünlüğüyle biliniyordu. Güleryüz, evinde çıkan yangında 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Güleryüz’ün belediye ekiplerine karşı geldiği anların görüntülerini içeriyordu. Belediye ekipleri, Güleryüz'ün evindeki köpekleri alıkoyduktan sonra, sosyal medyada tartışmalar başlamıştı. Güleryüz’ün sosyal medya üzerinden hedef gösterilmesinin ardından, yangında hayatını kaybetmesi, hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar arasında büyük tepkiye yol açtı.

"Hayvan Karşıtı Söylemler Hedef Gösteriyor"

Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Sakarya Caddesi’nde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Mualla Tekin Işık, Türkiye'deki artan hayvan hakları ihlalleri ve nefret söylemlerine dikkat çekerek, bu söylemlerin yalnızca hayvanları değil, toplumsal barışı da tehdit eden büyük bir soruna dönüştüğünü belirtti. "Anaakım medya ve sosyal medyada bilinçli şekilde körüklenen hayvan karşıtı söylemler, toplu hayvan katliamlarının önünü açarken, hayvan hakkı savunucularının linç edilmesine ve hedef gösterilmesine yol açmaktadır" dedi.

"Şiddet ve Nefret Söylemi Yayanlar Hakkında Yasal İşlem Başlatılmalı"

Basın açıklamasında, hayvan hakları savunucularına yönelik sistematik saldırılar ve nefret söylemleri kınandı. Hayvan haklarını savunan birey ve kuruluşların son dönemde tehditler ve hukuksuz saldırılarla karşı karşıya kaldığı ifade edilerek, yetkililerden bu tür tehdit içeren yapılarla ilgili derhal yasal işlem başlatılması talep edildi.

Açıklamada, hayvan haklarını savunmanın suç olmadığının altı çizilerek, "Hayvan haklarını savunmak en temel ahlaki ve hukuki sorumluluklardan biridir" denildi. Hayvanlara yönelik şiddet ve katliamları meşrulaştırmaya çalışanların toplumu korku içinde tutarak, suç işlemekte oldukları vurgulandı.

"Necla Teyze İsyandır"

Basın açıklamasına katılan yurttaşlar, "Medya etik ol, tetikçi olma", "Nefrete inat, yaşasın hayat", "Yaşam düşmanı GÜSODER kapatılsın", "Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek", "Necla Teyze isyanımızdır" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdiler.

Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, tüm toplumu hayvan haklarına sahip çıkmaya ve yaşam düşmanlarına karşı sorumluluk almaya çağırarak, bu tür şiddet ve nefret söylemlerine karşı durulması gerektiğinin altını çizdi.