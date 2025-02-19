Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Sibirya üzerinden yurda giren Altay Kar Fırtınası, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürdü.
Soğuk hava ve kar yağışlı hava yurt genelindeki etkisini akşam saatlerinde giderek artırdı. Valilik ve kaymakamlıklar kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde eğitime 1 günlük ara verdi.
Şu ana kadar yurt genelinde 18 ilde okul verildi.
Türkiye'nin ikinci büyük ili Başkent'te tatil olup olmayacağı merak edilirken Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu.
Vali Şahin'in açıklaması şu şekilde:
"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir.
Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır.
Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."