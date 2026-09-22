Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde evde çıkan tartışmada Kadir Çiçek (30), Enes Çalı, kardeşi Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak'ı bıçak ve tabancayla öldürdü.
Olayın ardından kaçan Kadir Çiçek, polisin 'teslim ol' çağrısı ardından başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.
CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
CENAZE NAMAZINI BABALARI KILDIRDI
İki kardeş için Akyurt ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi.
Kardeşlerin cenaze namazını babaları Sedat Çalı kıldırdı; kılınan namazın ardından iki kardeş Karacalar Mahallesi'nde toprağa verildi.
DİĞER GENÇ DE TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Büyükırmak'ın cenazesi de ailesine teslim edildi.
Büyükırmak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.