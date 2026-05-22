Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, artan insan ve araç yoğunluğu ile orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle 1 Haziran ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Karar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca alındı. Sadece orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler, ormancılık faaliyetlerini yürütenler ve denetim personeli bu yasaktan muaf tutuldu.
PİKNİK SAATLERİNE VE KAMP ALANLARINA DÜZENLEME
Yetkili idarelerin gözetimindeki mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları ve milli parklarda, idarece belirlenen ocak ve barbekü düzeneklerinin bulunduğu yerlerde sadece 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ateşli piknik yapılabilecek. Belirtilen alanlardan en geç saat 22.00'de çıkış yapılması zorunlu kılındı. Ayrıca, resmi kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına kesinlikle izin verilmeyeceği açıklandı.
ANIZ YAKMA YASAĞI VE KURUMLARA YÖNELİK TEDBİRLER
Orman içi, orman bitişiği ve ormana yakın yerleşim yerlerinde anız, bağ-bahçe temizliğinden kaynaklı bitki örtüsü yakılması ve havai fişek atılması yasaklandı.