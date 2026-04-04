KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 bilirkişi de incelemelerini sürdürüyor.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.