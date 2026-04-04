Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem yönetimindeki 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsünün Ankara istikametine giderken bariyerlere çarptığını belirterek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.
Acar, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da Kızılcahamam'dan saat 07.00'de sefere başlayan özel halk otobüsünün Kahramankazan'ın Saray Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptığını anlatarak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dedi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 bilirkişi de incelemelerini sürdürüyor.
KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
MİNİBÜSÜN SAHİBİ GÖZALTINDA
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün sahibi İ.Ç.'nin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre; özel halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göndermesi ve belediyeden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerektiği, buna rağmen araç sahibi şüpheli İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediyeye sunmadığı belirlendi. İ.Ç., bu nedenle gözaltına alındı.