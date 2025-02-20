Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yol kenarında duran TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ankara Çevreyolu Eryaman çıkışında seyir halinde bulunan Y.K. idaresindeki 34 SY 3769 plakalı otomobil, kar sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında duran TIR’a arkadan çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Y.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.