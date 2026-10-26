Olay, Mamak ilçesi Plevne Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Arda O. ile A.A.Y. parkta karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma sırasında A.A.Y., yanında bulunan tabancayla Arda O.’ya ateş etti.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arda O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli A.A.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.