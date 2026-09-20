Ankara’da, kamuoyunda “Şapkalılar” olarak bilinen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen 5 şüpheli, “yakarak mala zarar verme” ve “silahla kasten yaralama” suçlamalarıyla tutuklandı.
Ankara’da, kamuoyunda “Şapkalılar” olarak bilinen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları öne sürülen 5 şüpheli, son bir hafta içinde meydana gelen olaylara ilişkin “yakarak mala zarar verme” ve “silahla kasten yaralama” suçlamalarıyla tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli tespit edildi.
Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.