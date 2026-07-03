Yangın, saat 19.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir satış ofisinde çıktı.
Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangın, satış ofisinde hasara neden oldu.
TRUMP'IN KONAKLAYACAĞI OTELİN YAKININDA
Öte yandan yangının, NATO Zirvesi kapsamında başkente gelecek ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyetin konaklamasının beklendiği otelin yakınında çıktığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.