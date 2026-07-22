Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde sabaha karşı hareketli dakikalar yaşandı. H.H.G. isimli şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. Şüpheli, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.'yü tehdit etti. Olay yerinden kaçmaya çalışan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş açan H.H.G.'nin saldırısından Esra Ö. yara almadan kurtuldu.

JANDARMA EKİPLERİ İKNA EDEREK GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından pompalı tüfeği kendisine doğrultarak yaşamına son vermeye çalışan H.H.G., jandarma ekiplerinin çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin otomobili ateşe verdiği ve olay yerinden kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği anlar yer aldı. Mahalle sakinlerinden Ş.S. ise yaşanan gürültüyle uyandıklarını belirterek, şüphelinin araç yanarken etrafa bağırdığını, ardından tüfekle ateş açtığını ve kısa süre sonra olay yerine ekiplerin geldiğini ifade etti.