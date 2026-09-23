Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

VATANDAŞLAR HAREKETSİZ YATTIKLARINI FARK ETTİ

Sokak üzerinde bir süredir park halinde duran 06 FU 7548 plakalı otomobilin içerisinde iki kişinin uzun süre hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACININ RESMİNİ ÇİZDİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) yaşamını yitirdiği saptandı. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, iki kişinin olay öncesinde yakındaki bir benzin istasyonunda bulunan ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri ve bir daha araçtan çıkmadıkları öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından B.Y. ve E.A.'nın cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ölümlerle ilgili geniş çaplı tahkikat sürdürüyor.