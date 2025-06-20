Olay, dün Çankaya’daki bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, A.I. ve F.Y., alacak verecek meselesi nedeniyle C.Ö.’nün iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında A.I., tabancayla C.Ö.’yü ayağından vurarak yaraladı.
Saldırı anı, A.I.’nın arkadaşı F.Y. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler, yaralı C.Ö.’nün şikayeti üzerine polis tarafından arandı. Tedavi altına alınan C.Ö.’nün sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik takip ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin Elmadağ ilçesine gittiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla A.I. ve F.Y., olayda kullanıldığı düşünülen tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.