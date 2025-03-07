Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı.
35 GÖZALTI
Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 44 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli, gözaltına alındı.
9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 9 kilo kokain, 100 bin 61 adet sentetik hap maddesi, muhtelif nitelikte/miktarda çek ve nakit para ile suç delilleri ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)