Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün akşam saatlerinde genç bir adam aracının içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, İmamhüseyin Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, arazide park halinde duran otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin uzun süre hareket etmediğini fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde, araçta bulunan 28 yaşındaki İsmet Bali'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede ve araçta yaptığı çalışmaların ardından Bali'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.