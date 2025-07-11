AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın sabah tarihi bir konuşma yapacağını açıkladı. Çelik’in açıklamalarının ardından AKP’nin resmi sosyal medya hesaplarından da dikkat çeken bir video paylaşıldı. “Son 2 gün” yazılı paylaşımda, görevlilerin büyük bir toplantı salonunda hazırlıklar yaptığı görüldü.

UMUT HAKKI MI?

Öte yandan dün Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Beştepe’deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Kulislerde Erdoğan’ın “umut hakkı” ile ilgili bir açıklama yapacağı konuşuldu. Kızılcahamam’da 11-13 Temmuz tarihleri arasında partinin kampı olduğunu hatırlatan Çelik, “Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli’ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz.”

ZİNCİRLER KIRILDI

Öte yandan AKP resmi hesabından “Zincirler Kırıldı” etiketiyle yeni bir açıklama yapıldı. Paylaşımda camiye dönüştürülen Ayasofya’nın görüntüleri yer aldı.