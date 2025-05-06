İletişim Başkanlığı tarafından saat 18.00'da başlayacağı açıklanan ziyaret gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme sonunda herhangi bir açıklama yapılması beklenmiyor.
ELİNDE TESPİHLE AYAKTA BEKLEDİ
Devlet Bahçeli elinde tespihi ile beklerken görüntülendi. Uzun tedavi süreci geçiren Bahçeli bekleyen gazetecilerin yanına gelerek selam verdi. Ayakta bekleyen Bahçelinin hayli zayıfladığı gözlendi. Bahçeli yaklaşık yarım saat boyunca kapıda Erdoğan'ı bekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi saat 18.10'da başladı.
İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ
Görüşmeye ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi resmi X hesabından fotoğraflar paylaşıldı. Görüntüler de Erdoğan ve Bahçeli basına poz verdi.
3 AY ARADAN SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
MHP lideri Bahçeli ile Başkan Erdoğan en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişti. Ardından Şubat ayında yaşadığı rahatsızlık sebebiyle uzun bir süre kameralardan uzak kalmış ve 4 Nisan 2025 günüAlparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinde kameraların karşısında geçmişti.
GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Erdoğan saat 18.40'ta Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. İki liderin ayrılırken güler yüzle çıkması dikkat çekti.