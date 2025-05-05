Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bir araya geldi.
"İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Görüşme sonrası Bakan Kurum paylaşım yaptı. Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
-Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından görüşmeyi duyurdu.
Yavaş, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Akın ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum'u ziyaret ettik. Ev sahipliği için sayın bakana teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.