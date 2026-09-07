Olay, 5 Eylül günü saat 02.30 sıralarında Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre M.K. ve E.Ü. taksi durağına gelerek burada bulunan şoförlerden araç istedi. Şoförlerin durakta araç bulunmadığını ve istirahat ettiklerini söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma başladı. 2 ŞOFÖRÜ DARBEDİP KAÇTILAR Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, alkollü oldukları öne sürülen M.K. ve E.Ü., taksi şoförleri S.Y. ve R.S.'ye saldırdı. Şüpheliler, arbede sırasında 2 şoförü darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırı, taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. KISA SÜREDE YAKALANDILAR Olayın ardından çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği M.K. ve E.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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