ABD’li mevcut ve eski yetkililerin açıklamalarına göre, ABD istihbarat yetkilileri, İsrail tarafından iletilen ve Başkan Donald Trump’a yönelik İran kaynaklı bir suikast tehdidine karşı şüpheci bir tutum sergiledi.

İsrail hükümetinin CIA’ye ilettiği istihbaratın analistler tarafından ikna edici bulunmadığı ve "düşük güvenirlikli" olarak değerlendirildiği belirtilirken, söz konusu iddialar üzerine Trump’ın 8 Temmuz’da Ankara’daki NATO Zirvesi sonrasında sıradışı ve gizli bir operasyonla Türkiye’den çıkarıldığı kaydedildi.

CIA İNANMADI

Bazı ABD’li istihbarat yetkilileri, İsrail’in bu uyarıyı bilgi vermekten ziyade ABD politikasını ve Trump’ın karar alma süreçlerini etkilemek amacıyla paylaştığını öne sürdü.

İsrail’in İran’ı en acil tehdit, Türkiye’yi ise orta ve uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğü; Washington ile Ankara arasında Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel yakınlıkla güçlenen ilişkilerden rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Olayla ilgili ilk açıklamasını yapan Trump, uçak değiştirme kararının tamamen Gizli Servis tarafından alındığını ve kurallara uyduğunu ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri başkanın güvenliğinin tam olarak sağlandığını vurgularken, CIA ve İsrail’in Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmadı.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise İsrail tarafından sağlanan istihbaratın bağımsız olarak doğrulanabilirliği konusunda şüphelerini dile getirdi.

TRUMP NASIL KAÇTI?

İlk olarak The Washington Post ve The Wall Street Journal tarafından gündeme getirilen detaylara göre, Katar tarafından hediye edilen yeni 747-8 uçağının başkanı taşımak için yeterli güvenlik önlemlerine sahip olup olmadığına dair endişeler üzerine Trump, Ankara’da eski Air Force One uçağına bindi.

Ancak daha sonra bu uçaktan gizlice indirilen Trump, bir havalimanı ikram kamyonuyla üçüncü bir uçak olan Air Force C-32A’ya taşındı. Trump ve kilit kurmaylarını İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü’ne götüren bu uçağa F-16 savaş uçakları eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da istihbarat ve planlanan gizli operasyon hakkında bilgilendirilmesine rağmen potansiyel hedef konumundaki eski Air Force One uçağında kalmayı tercih ettiği aktarıldı.

Gizli Servis'in, Trump'ın geçmişte yaşadığı tehlikeler nedeniyle hiçbir riski göze almayarak bu önlemleri uyguladığı ifade edildi.