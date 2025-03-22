EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı metro ve otobüs duraklarının geçici olarak hizmet dışı bırakıldığını duyurdu.

ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarına Giriş-Çıkışlar Durduruldu

EGO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro istasyonlarında yolcu iniş ve biniş işlemleri geçici süreyle durduruldu.

Aynı saatten itibaren, ODTÜ önündeki otobüs durakları da yolcu taşımacılığına kapatıldı. EGO, ayrıca ODTÜ kampüsü içerisindeki ring otobüs seferlerinin de ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi.

Valilik Kararıyla Uygulama Başladı

Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan bu ulaşım kısıtlaması, kentte Ekrem İmamoğlu’na yönelik protesto gösterilerine karşı alınan güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Başkentte yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına toplu ulaşım güzergâhlarını kontrol etmeleri ve alternatif rotaları kullanmaları öneriliyor.