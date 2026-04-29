Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmaları, şüpheli bir buluntu nedeniyle yarıda kesildi. Edinilen bilgiye göre, Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yeni yol açma ve kazı çalışmaları esnasında toprak altından kafatası ve çeşitli kemik parçaları çıktı. İnsana ait olduğu değerlendirilen buluntularla karşılaşan belediye görevlileri, iş makinelerini durdurarak durumu zaman kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.
İNCELEME YAPILACAK
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından toplanan kemik parçaları, yaş, cinsiyet ve kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
MUHTAR AÇIKLAMA YAPTI
Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, kazı sırasında bulunan parçalar arasında kafatası, kol, bacak, kaburga ve kalça kemikleri yer aldığını belirtti. Özatmaca, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Mahallemizde belediye ekiplerinin yeni yol açma çalışması sırasında kazı esnasında kemik parçaları ortaya çıktı. Biz de durumu hemen yetkililere bildirdik, ekipler kısa sürede bölgeye geldi. Gördüğümüz kadarıyla bir genç cesedi olabilir; ancak net bir bilgimiz yok. Bölgemizde herhangi bir savaş yaşanmadı. Kemik parçalarının çok eski bir tarihe ait olduğunu da düşünmüyoruz. En yakın savaş alanı buraya yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor."