Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda geçici uçuş kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Bunaa göre, Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00; 8 Temmuz Çarşamba günü ise 14.00-21.00 saatleri arasında hava trafiğinde kısıtlamaya gidilecek.

Açıklamada, yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yolcuların uçuşlarına dair güncel bilgi ve düzenlemeleri hava yolu şirketlerinden takip etmeleri gerektiği bildirildi.

THY'DEN 'ANKARA' KARARI

Türk Hava Yolları (THY) de Ankara'da zirve kapsamında uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ankara kalkışlı ve varışlı seferler için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 06 Temmuz 2026 – 09 Temmuz 2026 (dahil) arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcularımızın seyahat planlarında esneklik sağlayabilmeleri amacıyla, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıdaki haklar tanımlanmıştır.

Bu bağlamda rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacaktır.

İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır."