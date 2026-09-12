Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök kenevir, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma, 1 su pompası ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

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