Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelileri takibe aldı. Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle tespit edilen şüpheliler, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi.
İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, 12 Ekim'de Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ile uyuşturucunun üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.