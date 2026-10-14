Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelileri takibe aldı. Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle tespit edilen şüpheliler, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi. İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Ekipler, 12 Ekim'de Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ile uyuşturucunun üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

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