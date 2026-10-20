Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 42 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.