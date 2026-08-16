Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve fuhuş suçlarına karışan şüphelileri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin "fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçlarını işledikleri belirlendi.

EĞLENCE MEKANLARINA VE ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma çerçevesinde tespit edilen 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet yürüten 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli şahıs ile 7 işletme sorumlusu olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı.

8 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 6 şüpheli ile 2 işletme sorumlusu olmak üzere toplam 8 firari şahsın yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin geniş çaplı çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.