Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 16 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işlediklerine yönelik deliller elde edildi.

Bunun üzerine şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları ve ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, soruşturma kapsamında çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.