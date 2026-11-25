Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına karıştıklarına ilişkin delil elde edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 20’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın ise çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.