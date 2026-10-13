Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç ağları ve toplum sağlığını tehdit eden odaklara yönelik yürüttüğü soruşturmalara bir yenisini ekledi. Başsavcılık koordinesinde yürütülen dosya kapsamında uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 FİRARİ ARANIYOR Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçlerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda aranan 20 kişiden 19'u kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin saha ve teknik takibinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.