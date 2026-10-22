Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi’nde gece saatlerinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı öne sürülen Mehmet Özgü (45) ile 3 ay öncesine kadar aynı evi paylaştığı eski arkadaşı Serkan Yılmaz (44) arasında alkol kullanımı nedeniyle husumet başladı.

AÇTIĞI ATEŞTE KENDİ AYAĞINI VURDU, ARDINDAN BIÇAKLA SALDIRDI

Serkan Yılmaz'ın artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini belirtmesi üzerine ikili bir kahvehanede yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada Mehmet Özgü, yanında bulunan tabancayla Yılmaz'a ateş etmek istedi ancak yanlışlıkla kendi ayağını vurdu. Buna rağmen durmayan Özgü, üzerindeki bıçağı çekerek Serkan Yılmaz'ın boğazını kesti ve bıçağı kalbine sapladı. Yılmaz, aldığı ağır darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Mehmet Özgü, işlediği cinayetin ardından kanlar içinde yerde yatan Serkan Yılmaz'ın cep telefonuyla görüntülerini çekerek sosyal medya hesabından yayımladı. Zanlı, paylaşımında maktulün arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehdit ifadeleri kullandı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırgan Mehmet Özgü'yü olay yerinde suç aletleriyle birlikte gözaltına aldı. Serkan Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.