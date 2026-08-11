Olay, Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Gordion Antik Kenti yakınlarında meydana geldi.
Bölgede gezen bir kişinin, 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla yakarak Beylikköprü Mahallesi yönüne ilerlediği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ekipler, şüpheli Yunus Emre Güler'i Beylikköprü Mahallesi girişinde kuru otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı.
Alkollü olduğu belirlenen Güler, gözaltına alındı.
Şüphelinin kuru otları yakması sonucu çıkan yangın yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
2,81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Polatlı'da Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güler'in yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.