Ankara'da yarın gerçekleştirilecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak güzergâhlara ilişkin açıklama yaptı.

SABAH 07.30'DA BAŞLAYACAK

Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre, saat 09.00'da başlayacak koşu kapsamında trafik düzenlemesi sabah 07.30 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü iki yönde trafiğe kapatılacak. Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı yönüne inen yan varyantların tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek.

Kazım Karabekir Caddesi'nde Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm, Dögol Caddesi'nde Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki güzergâh ve Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

ARAÇ GEÇİŞİ DURDURULACAK

Ayrıca Mevlana Bulvarı'ndan Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi yönüne uzanan iniş yan varyantlarının tamamı da kapalı olacak.

Trafik kısıtlaması kapsamında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasındaki bölümü, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan kısmı ve Gençlik Caddesi'nin Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümü de iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Anıt Caddesi'nin tamamında da çift yönlü araç geçişi durdurulacak. Belirtilen güzergâhlara bağlantısı bulunan cadde, sokak ve varyantlar da aynı şekilde çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutulacak.