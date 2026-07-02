Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, yangın yeni havalimanı projesine ait olduğu belirtilen pist alanının yakınlarında, Optimum Kavşağı çevresinde meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının ardından bölgeden yoğun duman yükselirken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve diğer acil müdahale ekipleri olay yerine yönlendirildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü öğrenilirken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için önlem alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.