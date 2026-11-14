Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile yürütülen ittifak görüşmelerinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlayan Kılıç, olası ittifakın yalnızca üç partiyle sınırlandırılmasının doğru olmayacağını belirterek, siyasi parti liderleri arasındaki temasların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerinin adayının Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu ifade eden Kılıç, Erbakan'ın adaylık kararına ilişkin açıklamalarının arkasında olduklarını dile getirdi.

(Suat Kılıç)

"ADAYIMIZ FATİH ERBAKAN"

Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararını açıkladığını belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Liderler arasında yakın temaslar var. Görüşmeler var. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan şunu söylüyor. Bu sistemde seçime uzun bir zaman varken 'Ben aday değilim' diyen bir siyasi lider, 'Ben ülkenin yönetimine de aday değilim' demiş olur. Genel Başkanımız geçen seçimde Sayın Cumhurbaşkanı için bu adaylıktan son anda imtina etti, imzalar toplandığı halde. Bu sefer 'Biz adayız' diyor.

Kendisi 'Ben adayım' dedikten sonra kendi adaylığıyla ilgili konuşma yetkisi sadece kendisindedir. Partinin yetkili kurulları bu yetkiyi Genel Başkan'a devretmiştir. Yeniden Refah Partisi açısından bunu rahatlıkla ifade etmek istiyorum."

"ÜÇLÜ İTTİFAKLA SINIRLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile yürütülen görüşmelerin daha geniş bir siyasi birlikteliğe dönüşebileceğinin sinyalini veren Kılıç, ittifakın kapsamına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi şeklinde üçlü bir sınırlama yaparsak bu siyasetin akışı içerisinde çok doğru bir sınırlandırma olmayabilir.

Çünkü yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir. Genel Başkanımız Türkiye'yi alternatifsiz bırakmamak, seçmeni seçeneksizliğe terk etmemek adına çok boyutlu olarak görüşmelerini liderler düzeyinde devam ettiriyor. O nedenle önümüzde uzun da bir süre var."

SEÇİM İÇİN 2028'İN NİSAN-MAYIS AYLARI KONUŞULUYOR

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıç, partisinin seçimin gelecek yıl sonbaharında yapılmasını istediğini belirtti. İktidar kulislerinde ise 2028 yılının nisan ve mayıs aylarının konuşulduğunu aktaran Kılıç, seçim tarihi henüz netleşmediği için bağlayıcı açıklamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kılıç, "Biz sonbaharda seçim olsun istiyoruz ama iktidar kulislerinde konuşulan 2028'in Nisan Mayısı aslında doğru olan önümüzdeki yıl bu tarihlerde seçimin yapılmasıdır. Dolayısıyla tarihi henüz belli olmayan bir seçim için çok bağlayıcı cümleler kurmamak lazım" dedi.