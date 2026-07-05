Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında TEMA Gönüllüleri, akademisyenler, gazeteciler gibi pek çok kişi de yer almıştı. Başkentteki operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları kapsamında kent genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 46 kişi, gözaltına alındı.

Ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele çerçevesinde, sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve geçmişte çok sayıda suç kaydı bulunan kişilere yönelik inceleme başlattı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

'GÜVENLİK ÇEMBERİ' GENİŞLETİLDİ

'Operasyon Turkuaz' kapsamında sadece şüphelilere yönelik baskınlar yapılmadığı, kent genelindeki genel güvenlik uygulamalarının da aralıksız şekilde sürdüğü belirtildi. 'Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru' sloganıyla yürütülen bu uygulamalar kapsamında, özellikle NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberlerinin genişletildiği ifade edildi.

Belirlenen stratejik noktalarda emniyet güçlerinin 24 saat esasına göre kesintisiz mesai yaptığı aktarıldı. Kent genelinde hem adli hem de idari tüm güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı vurgulandı.