Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, söz konusu illegal yapılarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi.

78 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, belirlenen şüphelilerden 78'i yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, suç örgütlerinin faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda suç aletine el konuldu. Emniyet yetkilileri, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonel çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.