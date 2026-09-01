Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Orhan Figan'ın sürüsünden ayrılan eşeği kayboldu. İki gün boyunca kendi imkanlarıyla, hatta dron satın alarak hayvanını arayan ancak bulamayan Figan, umudunu kestiği anda bir arkadaşının gönderdiği sosyal medya videosuyla büyük şaşkınlık yaşadı. Protokol Yolu'na çıkan eşeğin vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince bulunduğu ve normal bir araç gibi çekiciye bağlanarak yediemin otoparkına götürüldüğü ortaya çıktı.

CEZASINI ÖDEDİ, EŞEĞİ OTOPARKTAN ÇIKARDI

Show TV'nin özel haberine göre, durumu öğrenir öğrenmez gece saatlerinde emniyet güçleriyle iletişime geçen Orhan Figan, yediemin otoparkına giderek hayvanını teslim almak istedi.

Polis ekiplerinin suyunu ve yemini vererek güvenliğe aldığı eşeğine kavuşan Figan, çekici ve otopark işlemi karşılığında kesilen bin 246 liralık cezayı ödeyerek hayvanını teslim aldı. Eşeğin çekiciyle taşındığı anlar ise görenleri gülümseten renkli manzaralar oluşturdu.

YAVRUSUNU ARADIĞI İÇİN SÜRÜDEN AYRILMIŞ

Normal şartlarda eşeğinin sürüyü kesinlikle terk etmeyen bir hayvan olduğunu belirten Figan, kaçma nedeninin annelik içgüdüsü olduğunu ifade etti. Dinlenmesi için sürüden ayrılan eşeğin, yeterince büyüdüğü için başka bir sürüye verilen yavrusunu aramak amacıyla yola düştüğü anlaşıldı.